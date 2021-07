Inter, Tuttosport: “Raiola lavora per portare De Vrij in Premier. Ma c’è una certezza”

Raiola, a fari spenti, sta lavorando per portare Stefan De Vrij in Premier. Ha parlato del suo assistito a più di un direttore sportivo

Il pericolo più grande a livello di mercato in casa Inter è sicuramente quello di perdere un altro big dell'undici titolare dopo Achraf Hakimi. E, secondo Tuttosport, sarebbe Stefan De Vrij un nuovo indiziato a poter partire in questa sessione di mercato: "Raiola, a fari spenti, sta lavorando per portare Stefan De Vrij in Premier. Il potentissimo procuratore ha parlato del suo assistito a più di un direttore sportivo per scandagliare il possibile mercato che può avere in Inghilterra. Difficile pensare che tutto questo avvenga a insaputa dell’Inter, con cui è in costante contatto per Denzel Dumfries, sicura è la volontà dei dirigenti nerazzurri di trattenere tutti i big. Simone Inzaghi, che l’ha allenato alla Lazio, sa bene quanto De Vrij possa essere importante per la sua Inter".