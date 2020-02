LIVEBLOG / Udinese-Inter, parola ai tifosi: fari puntati su Eriksen, Skriniar ed Esposito

La Juventus ha vinto, tra le polemiche, contro la Fiorentina e adesso tocca all’Inter restarle comunque incollata. La squadra di Conte è chiamata alla prova Udinese e i tifosi sono pronti a starle vicino come sempre. Allo stadio, davanti alla tv e sui social che sono diventati la vecchia piazza per confrontarsi sul calcio. Su FCINTER1908.IT i commenti più belli della serata che vede l’esordio di Eriksen dal primo minuto, Padelli in porta, Skriniar capitano ed Esposito titolare.

I PIÙ LETTI GOLSSIP Vai all’archivio completo I PIÙ LETTI