GdS – Domani videoconferenza Uefa-Leghe: ecco l’ultima idea per terminare la stagione

Proseguono i fitti dialoghi tra le istituzioni che governano il calcio a livello internazionale alla ricerca di una soluzione per le competizioni fermate dall’avanzare del Coronavirus. La Gazzetta dello Sport spiega: “Per domani a mezzogiorno è in programma una videoconferenza convocata dall’Uefa con le leghe europee. Sul calendario internazionale verrà ribadita la disponibilità a una ripartenza fissata per l’inizio di giugno (le gare delle nazionali si recupererebbero a ottobre). In Italia occorrono spazi per 15 date tra campionato e Coppa Italia, 7 per le competizioni Uefa”.