The Times – Superlega, muro Ceferin: la UEFA non ritira le sanzioni ai 12 club

Non è ancora terminata la scia di polemiche e battaglie legali relative alla questione Superlega. Secondo quanto riportato dal The Times, infatti, la UEFA non avrebbe alcuna intenzione di accettare la decisione del Tribunale di Madrid, che ha ordinato nei giorni scorsi di revocare le sanzioni inflitte dal massimo organo calcistico europeo ai 12 club fondatori.