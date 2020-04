Uefa, incontro con le Federazioni: “Raccomandazione di finire la stagione. Per le competizioni annullate…”

La Uefa oggi si è riunita in videoconferenza con le 55 federazioni affiliate per parlare dell’emergenza Coronavirus e della ripresa dell’attività, questo il comunicato dopo la riunione di oggi:

Sono state presentate varie opzioni di calendario che coprono sia le partite delle squadre nazionali che quelle delle competizioni per club.



Il finanziamento delle federazioni nazionali attraverso il programma HatTrick della UEFA è stato anche discusso con la UEFA, ribadendo il suo impegno a soddisfare i pagamenti alle federazioni affiliate come previsto.



C’è stata una forte raccomandazione per finire la massima divisione nazionale e le competizioni di coppa, anche se è chiaro che potrebbero esserci alcuni casi speciali. In quest’ottica, la UEFA sta attualmente sviluppando alcune linee guida relative alla partecipazione alle competizioni per club, al fine di assistere le federazioni affiliate in caso di annullamento di un campionato o una coppa.



Eventuali sviluppi sugli argomenti di cui sopra saranno annunciati dopo il Comitato Esecutivo UEFA giovedì.