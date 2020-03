Manca l’ufficialità. La notizia è ormai nell’aria da giorni e viene confermata, prima del comunicato UEFA, dal tweet della Federazione norvegese. “E’ stato deciso di rinviare l’Europeo al 2021. Si giocherà tra un anno dall’11 giugno all’11 luglio“. La comunicazione ufficiale della Federazione del calcio europeo è attesa per il pomeriggio dopo che saranno completati gli incontri in video conferenza previsti per oggi. Compreso quello del Comitato esecutivo.