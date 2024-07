Possibile tegola per il Canada e anche per l'Inter. Come riporta la federazione canadese, infatti, "Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Saranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni". Buchanan è stato trasportato in ambulanza all'ospedale in mattinata: club nerazzurro quindi in apprensione per il suo esterno. Secondo TSN, l'umore all'interno della squadra al momento è abbastanza "cupo": Buchanan si sta sottoponendo alla risonanza magnetica in questi minuti per capire l'entità dell'infortunio, che non sembra di poco conto.