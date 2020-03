UFFICIALE – Mercato Inter, niente Chong: ha rinnovato con lo United. Lui: “Il posto giusto”

Di lui si parlava in chiave Inter, ma non è nerazzurro il futuro di Chong. Il giocatore ha rinnovato con il Manchester United. E’ arrivata la firma sul nuovo contratto come rivelato dal sito ufficiale del club inglese. Contratto prolungato fino al 2022 con opzione fino al 2023. Il calciatore olandese ha dichiarato: «Sono entrato in questo club da giovane, un sogno diventato realtà. E’ un onore ogni volta che indosso questa maglia e rispetto molto questa squadra. Sto lavorando duramente ogni giorno per migliorarmi e so che questo è il posto giusto per sviluppare il mio gioco. La possibilità di imparare da allenatore, staff e giocatori di livello mondiale è fantastica. Sono lieto di firmare un nuovo contratto e grato di avere l’opportunità di mettermi alla prova qui per i prossimi anni».

IL MANAGER – Di lui ha parlato anche il suo tecnico, Ole Gunnar Solskjaer: « Chong lavora duramente ogni giorno e migliora costantemente. Le sue esibizioni in questa stagione, sia per la prima squadra che per gli Under 23, testimoniano il suo duro lavoro, la sua dedizione e il suo carattere. Siamo lieti dei progressi che ha fatto da quando è finito il suo lavoro con le giovanili e non vediamo l’ora di continuare a sviluppare il suo talento. Ha grande potenziale data la sua età, la sua abilità e la sua tecnica di lavoro. Crediamo possa avere un futuro radioso allo United

(fonte: manutd.com)