UFFICIALE – Inter, amichevole con il Salisburgo: quando e dove si gioca

L'Inter sarà a Malta durante la sosta per i mondiali, approfittandone per un ritiro che dovrà servire per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Con chi sarà a disposizione di Inzaghi, ovviamente. Non mancheranno le amichevoli come quella contro il Salisburgo, in programma il 7 dicembre. Ad annunciarlo, direttamente dal suo profilo Twitter, è stato il club austriaco in questi minuti. Non sarà l'unico test per i nerazzurri, che tra non molto dovrebbero comunque rendere noto il calendario ufficiale degli impegni.