Nel 2017, Mattia Zanotti (1m72) è passato dal Brescia Calcio all’Inter, dove ha fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili a partire dall’U17. Il 12 dicembre 2021, nella vittoria casalinga per 4-0 a San Siro contro il Cagliari Calcio, il giovane difensore ha debuttato in Serie A con la maglia nerazzurra entrando in campo all’83’ al posto di Ivan Perisic. Complessivamente, ha disputato tre partite con l’Inter nel massimo campionato italiano. Mattia Zanotti fa anche parte della Nazionale italiana Under 21, gli “Azzurrini”.