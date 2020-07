UFFICIALE / Vecino è stato operato: il comunicato dell’Inter

Matias Vecino si è sottoposto, a Barcellona, nella clinica del Professor Ramon Cugat, ad un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale. La comunicazione ufficiale arriva dal sito dell’Inter che sottolinea anche: “L’intervento è perfettamente riuscito, il centrocampista uruguaiano rimarrà qualche giorno a Barcellona prima di intraprendere la fase riabilitativa”. Ovviamente stagione finita per il centrocampista che, si dice, potrebbe anche essere all’ultima stagione in nerazzurro.

(Fonte: inter.it)