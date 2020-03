UFFICIALE – Coronavirus, il campionato Primavera sospeso e rinviato a data da destinarsi

Un comunicato ufficiale sospende il campionato Primavera e lo rinvia a data da destinarsi. La Lega Calcio, con una comunicazione firmata da Dal Pino, scrive: “Si comunica che tutte le gare del campionato Primavera Tim, in programma a partire dal 10 marzo 2020, sono sospese e rinviate a date da destinarsi”. Il comunicato della Lega arriva dopo che nel pomeriggio era arrivata la decisione dell’Inter di non partecipare alla partita di Youth League contro il Rennes in programma l’11 marzo a Firenze.

(Fonte: Lega Calcio Serie A)