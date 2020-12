Nuova avventura professionale per Alvaro Recoba: l’ex attaccante uruguaiano entra a far parte dello staff tecnico del Nacional, la squadra da cui venne prelevato dall’Inter nell’estate del 1997 e con cui chiuse la sua carriera da calciatore nel 2015. Il Chino sarà uno degli assistenti dell’allenatore Jorge Giordano insieme ad altre due vecchie glorie del club come Juan Carlos Blanco e il professor Esteban Gesto.