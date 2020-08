Il presidente più ricco del calcio italiano non è Jindong Zhang. Il suo patrimonio…

Il Bloomberg Billionaires Index ha rilasciato nella giornata di oggi l’elenco degli uomini più ricchi del mondo e in particolare per quanto riguarda gli uomini di sport più ricchi fa notizia Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina ha il maggior patrimonio personale rispetto agli altri proprietari della Serie A. Si piazza al 205° posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio di 9,05 miliardi di dollari, in aumento di 1,98 miliardi rispetto ad un anno fa. E supera quindi Zhang Jindong, il proprietario dell’Inter che si piazza al 259esimo posto e ha un patrimonio stimato in 7,52 miliardi.

Più avanti rispetto a Silvio Berlusconi, ex patron del Milan che si piazza al 278esimo posto con un patrimonio stimato in 7,05 miliardi di dollari. Tra i presidenti dei club europei più ricchi c’è il presidente del Real Oviedo, 45,7 miliardi di dollari, Carlos Slim, al secondo posto tra gli sportivi Pinault, il presidente del Rennes, patrimonio stimato 38.1 miliardi di dollari e al terzo posto Abramovic, presidente del Chelsea (15.9 miliardi di dollari). Non ci sono nella lista, formata da cinquecento nomi, i proprietari della Juventes o Singer, numero uno del fondo Elliott che guida il Milan.

(Fonte: Calcio e Finanza – Bloomberg.com)