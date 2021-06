Vidal-Sanchez? Non solo: “C’è un’altra uscita che l’Inter agevolerebbe volentieri”

Il club nerazzurro deve risparmiare e far respirare il bilancio: c'è un nome che può aiutare in questo senso

E' chiaro come la cessione di Hakimi (non ancora perfezionata), indebolirebbe di molto la fascia destra dell'Inter. Con il club nerazzurro, spiega Tuttosport, che sarebbe intenzionato a puntare di più sull'altra corsia. E questa strategia potrebbe portare ad un'altra uscita pesante a livello economico. Si legge: "Una decisione che potrebbe portare, come effetto collaterale la partenza di Ivan Perisic che è solleticato da un ritorno in Bundesliga. Cessione che l’Inter non faticherebbe ad agevolare, anche per risparmiare i 7.4 milioni che costa al lordo il croato (4 milioni il suo stipendio), un lusso per un giocatore che - tra l’altro - in quella posizione è adattato. E, dopo aver vinto lo scudetto, potrebbe anche considerare conclusa la missione che gli era stata chiesta da Conte nella seconda parte dell’ultimo campionato".