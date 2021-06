Inter, movimento sulle corsie laterali. Uno solo degli esterni potrebbe rimanere

L'Inter potrebbe cedere Perisic, Hakimi e D'Ambrosio in questo mercato, Darmian sembra essere l'unico sicuro di rimanere

Da Conte a Inzaghi, il modulo dell'Inter nella prossima stagione non dovrebbe cambiare. E un ruolo importante lo avranno ancora una volta gli esterni. Sulle corsie laterali, però, potrebbe esserci un ricambio importante in casa nerazzurro. Ai saluti Kolarov e Young, il cui contratto scadrà a fine giugno e si cercheranno una nuova destinazione. Ma anche gli altri esterni attualmente in rosa potrebbero cambiare maglia.

Secondo Gazzetta.it "Di Hakimi si è già scritto tanto. E' l'unico big per il quale ad oggi è arrivata un'offerta concreta e vicina alle richieste nerazzurre. Il Psg è pronto a investire 60 milioni più bonus, garantendo al 22enne marocchino 8 milioni di ingaggio (contro i 5 attuali). L'Inter spera di alzare la posta di una decina di milioni, ma resta da capire cosa succede con Pochettino, che avrebbe chiesto la rescissione. Visto che su Hakimi potrebbe scatenarsi un'asta che coinvolga anche Bayern e qualche big inglese, la partenza di Achraf rimane molto probabile. Da verificare invece le posizioni di D'Ambrosio e Perisic. Per Danilo è scattato in automatico il rinnovo di un anno, ma nel suo contratto è prevista la possibilità di svincolarsi nel caso l'ex Torino trovi un'altra sistemazione. Perisic invece andrà in scadenza nel 2022 e ha un ingaggio da oltre 5 milioni. Quindi l'Inter punterà a cederlo oppure a rinnovargli il contratto spalmando lo stipendio su due o tre anni. L'Europeo potrebbe essere una vetrina importante per il croato. Ecco che l'unico degli esterni certo di restare è Matteo Darmian, l'eroe dell'ultimo chilometro scudetto con i gol a Cagliari e Verona".