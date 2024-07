Il club greco non intende svendere il laterale classe 2001, nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2025

Sembrava destinata a chiudersi nel giro di pochi giorni la trattativa che avrebbe portato Georgios Vagiannidis al Botafogo , ma per la fumata bianca c'è ancora da aspettare. Il club brasiliano, consapevole che il contratto del giocatore scadrà nel 2025, pensava che l'offerta da un milione di euro presentata al Panathinaikos potesse bastare, ma non è così.

I greci, secondo Ola Prasina 1908, hanno infatti rifiutato, così come hanno detto "no" ad altre proposte da 2-2,5 milioni di euro ricevute da Hoffenheim e Braga. La valutazione fatta dal Trifoglio per il proprio esterno destro è decisamente superiore, e l'intenzione è quella di non svenderlo: nonostante la mossa del Botafogo non sia stata apprezzata, le parti rimangono comunque ottimiste sulla possibilità di trovare un accordo.