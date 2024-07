Le casse dell'Inter potrebbero presto far registrare un'entrata per certi versi inaspettata. Secondo il portale Ola Prasina 1908, Giorgios Vagiannidis sarebbe finito nel mirino del Botafogo: il club brasiliano avrebber offerto per l'esterno destro greco classe 2001, attualmente in forza al Panathinaikos e transitato per Milano senza lasciare traccia, la somma di 6,5 milioni di euro.