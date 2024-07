Giornata di rientri ad Appiano Gentile: questa mattina si sono presentati agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff i 5 calciatori dell'Inter impegnati con l'Italia all'Europeo. Vacanze finite per Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Davide Frattesi, come documentato dalle immagini fornite da Fcinter1908. Per gli Azzurri subito una doppia seduta insieme al resto del gruppo che sta già faticando da sabato 13 luglio.