Valcareggi: “Dybala andrà di sicuro all’Inter. Vlahovic? Sorpreso da una cosa”

"Dybala andrà di sicuro all'Inter". Non ha dubbi il noto procuratore Furio Valcareggi, che ha ribadito quanto detto ieri anche oggi a TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni: "È un anno che dico che Vlahovic va alla Juventus. Lo sapevo. Mi ha sorpreso la velocità. La Juventus, se ha una mezza idea di andare in Champions, perché Dybala è inesistente e andrà di sicuro all'Inter, così non ci va. Con Vlahovic almeno ci prova. Hanno speso tutte le risorse che avevano per lui. Vlahovic ha detto di no a tutti perché aveva fatto tutto con la Juventus. Solo se si fosse intromesso Conte forse sarebbe cambiato qualcosa. La Fiorentina ha preso una mazzata enorme, vista la bella classifica attuale. Avrà un danno".