In attesa di capire cosa sarà del suo futuro, all'Inter o in un altro club se la società nerazzurra deciderà alla fine di cederlo (magari con una clausola di recompra nel contratto.ndr), Valentin Carbonisi gode la sua esperienza alla Copa America. Convocato da Scaloni, il giocatore di proprietà del club milanese, si dice felicissimo di questa avventura. È quanto ha scritto in un post sui social: "Felice di poter vivere questa bellissima esperienza! Forza Argentina", ha scritto il giocatore reduce dall'annata al Monza agli ordini di Palladino.