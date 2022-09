Van Huuksloot (Inter): “Nuovo stadio? 80mila posti non si può perché…”

"Abbiamo pensato a 60mila posti con due anelli, il suolo sarebbe di 85mila metri, lo spazio ovest della zona. Dobbiamo rimanere all'interno dello spazio a disposizione, ci sono poi limitazioni tecniche. Con 2 anelli, non si possono mettere 80mila posti. 60mila, 62 o 63 o 65 ma il limite è quello. 15 mila posti in più porterebbe ad un incremento di 200 milioni del costo totale. La vendita media dei biglietti degli ultimi 7 anni è al di sotto dei 65mila, ok per i big-match ma per il resto della stagione non si porrebbe il problema. Noi crediamo di poter rispondere alle richieste di mercato anche per i big-match. 60mila posti va valutato ma non ci sarebbe mancanza di utilizzo dei posti. L'UEFA sta introducendo i posti in piedi ma ci dovrebbero essere comunque posti a sedere, ci devono essere barriere per limitare cadute. Nelle curve la gente sta in piedi, si può aumentare la capienza nei due anelli. In fase di progettazione, sarà un tema molto importante"