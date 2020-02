Van Persie: “Sono stato ad un passo dall’Inter. Avrei guadagnato di più, ma…”

Massimo Marianella ha intervistato per I Signori del Calcio, programma di Skysport, Van Persie. E l’ex calciatore ha parlato anche di un aneddoto che lo lega all’Inter. Nel parlare del suo passaggio dall’Arsenal al Manchester United, avvenuto nel 2012, ha rivelato: «All’epoca Chelsea e Inter non stavano giocando bene. Avevo l’opportunità di andare a giocare nell’Inter: avrei guadagnato più soldi e avrei ottenuto un contratto più lungo, ma non avevo mai pensato di andarmene dall’Arsenal. Non ero aperto a questa possibilità. Volevo continuare con l’Arsenal e pensavo fosse una cosa fattibile».

(Fonte: Skysport, i Signori del calcio)