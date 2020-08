La decisione dello Standard: Vanheusden è il nuovo capitano. L’allenatore: “È un esempio”

Il nuovo allenatore dello Standard e il club non hanno avuto dubbi: sarà Zinho Vanheusden il nuovo capitano. A 21 anni, l’ex difensore nerazzurro compie un ulteriore salto verso una crescita esponenziale che lo vede tra i migliori difensori in circolazione in Belgio. “È un esempio“, ha detto il neo allenatore. Il giovane difensore rimane sempre uno degli obiettivi dell’Inter, ma la scelta dello Standard è un chiaro segnale di come il club belga punti e molto su di lui.

(hln.be)