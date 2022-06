Entourage Vanheusden: “Ecco come sta. Futuro? Deciderà l’Inter. Zinho vuole…”

Il giovane difensore, fuori per infortunio da febbraio, vede la luce in fondo al tunnel

Zinho Vanheusden vede la luce alla fine del tunnel. Fuori da febbraio per un infortunio al tendine del ginocchio, il giovane difensore belga è pronto a tornare in campo. Il suo entourage, interpellato da Le Soir, assicura che il giocatore sta bene: "Abbiamo capito qual è stato il problema con il ginocchio".

"Per ora lavora ad Anversa con due o tre fisioterapisti. Ma riprenderà a correre il 15 giugno per poi riprendere pian piano con gli allenamenti. Futuro? Non lo sappiamo ancora. Sarà l'Inter a decidere e dovremo rispettare questa scelta. Per ora, la volontà di Zinho è solo quella di giocare e stare bene, che sia all'Inter o in un altro club nuovamente in prestito".