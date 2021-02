Vanni: “Futuro Inter? Bisogna vedere se Zhang continuerà a comandare…”

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha parlato di Inter-Genoa, ma anche della situazione societaria in casa nerazzurra

Intervenuto in collegamento con la trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Franco Vanni , giornalista di Repubblica, ha parlato di Inter-Genoa , ma anche della situazione societaria in casa nerazzurra. Ecco le sue parole:

"Un'ombra in questo momento straordinario dell'Inter? E' complicato trovare difetti, Conte ha inserito anche Perisic ed Eriksen. Oggi non ha sbagliato nulla contro un Genoa in versione turnover pre derby. Per quanto riguarda l'Inter bisogna vedere se Zhang continua a comandare l'azienda proprietaria del club. Il tifoso dell'Inter doveva preoccuparsi della data del 31 marzo, ma la UEFA non dovrebbe essere troppo stringente nelle richieste".