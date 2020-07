CdS – Inter, Vecino si opera al ginocchio: decisione inevitabile, stagione già finita?

Non accennano a risolversi i problemi al ginocchio di Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano, alle prese da tempo con fastidi e ricadute che non gli hanno permesso di allenarsi con regolarità, salterà anche la trasferta di Roma, lasciando ancora una volta Antonio Conte senza una peziosa alternativa in mezzo al campo. La sua stagione potrebbe essere già arrivata alla conclusione: secondo il Corriere dello Sport, infatti, Vecino si opererà a breve al ginocchio a Barcellona.