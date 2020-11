Inter, per Sensi rientro dopo la sosta. Tempi lunghi per Vecino: ecco quando tornerà a disposizione

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi, anche per quanto riguarda la fortuna. Tante le positività al Covid che hanno tolto a Conte parecchie alternative, qualche infortunio di troppo per alcuni uomini chiave in partite decisive. Tra questi c’è anche Sensi, uomo fondamentale per il centrocampo nerazzurro, ma molto spesso ai box per problemi fisici.

Ne ha parlato anche il tecnico Conte in conferenza, specificando che il percorso scelto per l’es Sassuolo finora non ha portato i risultati sperati. Per Sensi il rientro dovrebbe essere dopo la sosta per le nazionali. Tempi più lunghi per Vecino: rientro a pieno regime solo a metà dicembre.

