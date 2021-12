Inter, Vecino saluta? “Con il budget si aprirebbe pista a sorpresa in attacco”

L'Inter potrebbe ricavare qualcosa dalla cessione di Matias Vecino: il nome nuovo per l'attacco svelato da Niccolò Ceccarini

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha svelato le strategie dell'Inter in vista della sessione di gennaio: "L’Inter per gennaio guarda sempre ad un’eventuale opportunità in fase offensiva. Il budget non è molto e per questo Marotta e Ausilio dovranno trovare una soluzione che possa far quadrare i conti. C’è da tenere presente che potrebbe partire anche Vecino e la sua cessione aumenterebbe un po’ il budget. Il giro d’orizzonte si sta concentrando sempre più in casa Sassuolo dove le opzioni restano Scamacca e Raspadori, anche se la loro valutazione è sempre molto alta. Attenzione anche però alla pista Muriel. L’attaccante colombiano vorrebbe più spazio e l’Atalanta magari potrebbe fare una riflessione, ma serve comunque un’offerta importante".