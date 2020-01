Inter, Vecino diventa uomo mercato: tante le pretendenti, con l’offerta giusta può partire

Il nome in uscita che può sbloccare il mercato di gennaio dell’Inter è Matias Vecino: il centrocampista uruguayano ha diverse richieste, dall’Italia e dall’estero, e con l’offerta giusta può lasciare Milano. Così scrive Tuttosport:

“L’Inter sa che gli Spurs vogliono circa 20 milioni, Marotta vorrebbe offrire meno, 10 o poco più, o magari inserire una contropartita come Vecino. Il centrocampista uruguaiano è diventato un uomo mercato ha offerte dall’Inghilterra (Everton) e interessa anche al Milan. Se arriverà l’offerta giusta, Vecino partirà. Per esempio col Milan si potrebbe parlare di uno scambio con Kessie (il vice Vidal per Conte), anche se dal fronte rossonero sembrano meno interessati in questa fase a un’operazione del genere“.