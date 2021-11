Vecino: “Inter, situazione che non mi aspettavo. Se continua così dovremo parlare”

Il centrocampista dell'Inter ha parlato dal ritiro della Nazionale del momento che sta vivendo con la maglia nerazzurra

"Con la Nazionale ho sempre avuto la possibilità di giocare, ho sempre avuto continuità. È chiaro che questo ti dà molto fiducia, ti permette di dimostrare il tuo massimo potenziale e la tua migliore versione. Nel calcio ci sono dei momenti, passiamo per differenti situazioni. In questo caso nell’Inter, negli ultimi mesi, sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo di vivere all’inizio dell’annata stando a quanto stabilito dopo aver parlato con l’allenatore e con il club. Bisogna sempre rispettare le decisioni che prendono gli allenatori, restare concentrati, allenarsi al massimo e farsi trovare disponibili quando il tecnico e la tua squadra hanno bisogno di te. Come dicevo prima, sono momenti, a volti positivi, a volte negativi. Però è chiaro che se questi momenti andassero avanti un po’ troppo, credo che dovremo parlare, sempre col massimo rispetto, per trovare una soluzione che sia buona per tutti”.