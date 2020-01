Inter, Venerato: “Marotta e Ausilio mi dicono mercato chiuso. Niente Giroud. E Vecino…”

Anche a RaiSport si è parlato di mercato questa sera. Su Rai2, durante la trasmissione Calcio Totale, Ciro Venerato ha sottolineato a proposito degli ultimi eventuali acquisti nerazzurri: «Credo che i tifosi dell’Inter si debbano accontentare di Eriksen, si fa per dire. Sia Marotta che Ausilio mi dicono che il mercato nerazzurro è chiuso, sia in entrata che in uscita. Giroud non andrà all’Inter. Llorente resta al Napoli. E Vecino resta a Milano perché le offerte di West Ham ed Everton non soddisfano i dirigenti interisti. Ovvio che le parole dei dirigenti sul mercato vanno sempre prese con il bilancino, ma – conoscendo i due personaggi – se dicono il mercato è chiuso probabilmente sarà così. Eriksen potrebbe anche fare da seconda punta nel 3-5-2. E resta Esposito che era desiderato da Parma e Napoli ma è stato detto di no alla loro richiesta».

(Fonte: Rai2)