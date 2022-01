Rossi: “Venezia, in 2 si sono negativizzati. Gara con l’Inter al momento non a rischio”

Ultim'ora da Venezia in vista di Inter-Venezia: dopo l'ultimo giro di tamponi si sarebbero negativizzati in due

Inter-Venezia torna improvvisamente più sì che no. Dopo il comunicato di oggi del club, che annunciava nuove positività, arrivano nuovi aggiornamenti da Gian Luca Rossi, che fa il punto della situazione in vista del match di sabato.

"Ultim'ora da Venezia in vista di Inter-Venezia: dopo l'ultimo giro di tamponi si sarebbero negativizzati in due. E si prega affinché la situazione si stabilizzi: se non ho capito male su 25 ora sono positivi in 6. Ricordo che la barriera per il rinvio sta a 9!".