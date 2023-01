Qual è la vera Inter? Dall’exploit col Napoli a Verona e Milan, Inzaghi cerca risposte

Cerca risposte Simone Inzaghi in casa Inter . Le attende lui, ma anche e soprattutto la società dopo le prestazioni deludenti contro Monza e Parma in Coppa Italia. Cosa c'è dietro la discontinuità dei nerazzurri? Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport:

"L’exploit contro il Napoli. aveva tutta l’aria di una dimostrazione di forze e di consapevolezza dei propri mezzi. Invece, ecco una nuova frenata: inattesa, sorprendente e che, come già sottolineato, si porta dietro un bel carico di interrogativi. Corroborati, peraltro, dal percorso nerazzurro in Champions. Perché, nell’analisi di questa strana annata, non può nemmeno essere trascurato il fatto che l’Inter abbia conquistato gli ottavi, superando un girone proibitivo.

Chiaro che, a questo punto, servano risposte. E non potranno essere che quelle del campo: quindi, prima Verona in campionato e, poi, soprattutto il Milan in Supercoppa. Contro i veneti, evidentemente, non si può transigere dai 3 punti, ma sarebbe il caso che venissero accompagnati da una prestazione almeno soddisfacente. Altrimenti, la squadra nerazzurra arriverebbe all’appuntamento di Riyad con la tensione alle stelle, di fatto con l’acqua alla gola e obbligata o quasi a battere il Diavolo per sollevare il trofeo", si legge.