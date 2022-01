Verso Inter-Atalanta, qualche cambio? “E’ probabile che Inzaghi chiederà…”

La vittoria in Supercoppa è valsa un giorno di riposo in più per i giocatori dell’Inter, nonostante domenica sera i nerazzurri siano di scena in quel di Bergamo

Marco Astori

Poco tempo per festeggiare, perché domenica sera c'è un altro impegno complicatissimo per l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi sarà infatti ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium, in una gara difficile e piena di insidie. E il tecnico, scrive Tuttosport, pensa già a quale formazione schierare: "Ovviamente il tecnico dovrà valutare le condizioni fisiche in particolare dei giocatori rimasti in campo per 120 minuti. Fra gli elementi più stanchi c'è De Vrij che dunque potrebbe tirare il fiato contro l’Atalanta.

Tre le opzioni per Inzaghi, quella naturale conduce a Ranocchia, con Skriniar e Bastoni confermati ai suoi lati, ma il tecnico potrebbe anche accentrare uno dei due inserendo o D’Ambrosio a destra (con Skriniar centrale) o Dimarco a sinistra (con Bastoni al centro). E’ probabile comunque che Inzaghi chieda uno sforza ai “titolari”, visto che mercoledì 19 gennaio i nerazzurri ospiteranno a San Siro l’Empoli in Coppa Italia e in quel caso ci sarà sicuramente spazio per chi finora ha giocato meno".