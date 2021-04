Negli studi di Inter TV è tutto pronto per la diretta pre partita. La conduttrice Eva Gini ha condiviso l'outfit

"Si avvicina la sfida tra Napoli e Inter, in programma stasera. Negli studi di Inter TV è tutto pronto per la diretta pre partita. La conduttrice Eva Gini ha condiviso l'outfit per la serata: tifosi stregati. GUARDA IL VIDEO