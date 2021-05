Inter, Conte-Zhang: il tecnico chiede chiarezza, ma c’è ottimismo. I segnali…

In casa Inter cresce l'attesa per il vertice tra il tecnico nerazzurro e il presidente Steven Zhang

Sarà decisivo l'incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang, solo in quel momento si capirà se il tecnico nerazzurro rimarrà sulla panchina dell'Inter. L'atteso incontro potrebbe avvenire in settimana o nelle ore successive la gara con l'Udinese. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro non vuole presentarsi a mani vuote e per questo il vertice con l’allenatore avverrà solo dopo la formalizzazione del prestito da 250 milioni.