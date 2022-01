Vezzali: “Governo consapevole del disagio. Cabina di regia per uniformare ASL”

Le parole del sottosegretario allo sport a proposito di quanto sta accadendo in queste ore in Serie A

La Serie A è nel caos a causa della quarta ondata di Covid che ha travolto l'Italia negli ultimi giorni. Della questione ha parlato in questi minuti Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport. Questo l'aggiornamento: "Come autorità di Governo competente per lo sport, sto monitorando la situazione legata allo svolgimento delle varie competizioni sportive alla luce dei recenti dati sanitari e confermo che il Governo ha perfetta consapevolezza della situazione di disagio che tutto il mondo dello sport sta attraversando".