Vice-Brozovic, scelto il nome a zero: “L’Inter lo tiene in seria considerazione”

L'assenza di Marcelo Brozovic contro il Torino (e forse anche con la Fiorentina) ha spinto l'Inter ha convincersi del fatto che necessiti a tutti i costi di un vice di livello per il croato. E, secondo Calciomercato.com, il club ha messo il mirino su un parametro zero molto interessante: "In Germania c’è un calciatore che l’Inter conosce molto bene e che segue ormai da tempo. Il nome è quello di Florian Grillitsch, calciatore dell’Hoffenheim che andrà in scadenza in estate. L’austriaco può interpretare sia il ruolo di difensore che di centrocampista davanti alla difesa ed è dotato di un’ottima visione di gioco. L’Inter lo tiene in seria considerazione".