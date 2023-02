GdS – Inter, cercasi vice Onana se non resta Handanovic: difficile Radu, idea Cragno

Il contratto di Samir Handanovic scade al 30 giugno 2023 e l’ Inter si guarda attorno sul mercato. Non dovesse restare il capitano nerazzurro, la dirigenza dovrebbe muoversi per un altro vice Onana. Ecco il punto di gazzetta.it sulla situazione:

“Dalle parti di Appiano Gentile Handanovič resterà nei panni di vice storico? In caso contrario per Marotta diventa indispensabile trovare un nuovo secondo d’affidamento. Radu è di nuovo in prestito: dura vederlo di ritorno. Più facile che si peschi tra gli svincolandi col nostro passaporto. Intanto è emersa la candidatura di Cragno, ormai vice di Di Gregorio al Monza. Quest’ultimo, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, sta disputando una stagione eccellente e Galliani si è assicurato l’obbligo di riscatto”, si legge. Un nome nuovo per La Gazzetta, una conferma dell'anticipazione di FCINTER1908 sul nome di Cragno per l'Inter.