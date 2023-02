FCIN1908 / Inter, in caso di addio di Handanovic c’è una pista calda: scenari e nomi

Con Samir Handanovic i discorsi sono aperti ma nessuna ipotesi è da escludere da qui a fine anno. E c'è una pista per un portiere che piace

Pasquale Guarro

Con Samir Handanovic i discorsi sono aperti ma nessuna ipotesi è da escludere da qui a fine anno. È il capitano e l’Inter gli riconosce l’importanza che ha all’interno dello spogliatoio ma in merito alla titolarità non c’è più alcun dubbio: Onana rappresenta presente e futuro del club.

Lo sloveno gli fa da secondo, ma a inizio stagione le gerarchie non sono state immediatamente così marcate, nonostante la traiettoria fosse tracciata. Questione di tempo, ma le ambizioni di Handanovic e l’esigenza di rinnovamento dell’Inter non coincidevano e così il cambiamento, anche per questioni di equilibrio nello spogliatoio, non è stato immediato.

Oggi è tutto più chiaro. Resta da capire, però, se Handanovic si sia rassegnato al nuovo ruolo o se invece sia ancora vivo il lui l’estremo desiderio di titolarità. In caso dovesse emergere con forza questa ambizione, non sarà sicuramente l’Inter a poterlo soddisfare e a quel punto, per lo sloveno, l’addio sarebbe l’unica strada da percorrere. Una possibilità che, ha appurato Fcinter1908, hanno già iniziato a considerare in viale della Liberazione e che ha condotto i nerazzurri ai primi sondaggi.

Importante precisare che per adesso si tratta solo di una prima idea, niente di più, anche perché prima bisognerà fare chiarezza in merito al futuro di Handanovic.

In viale della Liberazione, però, c’è un portiere che piace da tanto tempo e che in questo momento non è felice della sua situazione. Si tratta di Alessio Cragno, che si è trasferito al Monza con altre idee e che invece si ritrova a fare il secondo a Di Gregorio. Certo, anche all’Inter sarebbe secondo, ma in una dimensione diversa. Niente di concreto, solo una pista da tenere aperta, anche perché Cragno diventerà del Monza solo in caso di salvezza e in questa storia sono tante le incognite.

Ciò che è sicuro è che l’Inter non ha intenzione di investire troppi soldi per il secondo portiere e anche per questo motivo si potrebbe avviare qualche discorso di scambio col Monza, che può già contare su due nerazzurri, Sensi e Carboni, in Brianza con la formula del prestito.