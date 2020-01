Vidal, a disturbare l’Inter ora scende in campo tutto il Barça: “Resta, abbiamo bisogno di te”

La trattativa tra l’Inter e il Barcellona per Vidal prosegue e ci saranno, probabilmente, novità dopo la Supercoppa che giocheranno i catalani. Intanto in casa blaugrana stanno facendo di tutto per convincere il cileno a rimanere, non solo Messi lo considera un elemento importante nella rosa di Valverde.

Secondo quanto rivelato dalla radio catalana RAC1, i compagni di squadra e Bartomeu avrebbero parlato a Vidal chiedendogli di rimanere: “Devi restare, abbiamo bisogno di te”. Queste le parole rivolte al giocatore che sarebbe rimasto colpito e impressionato positivamente dalle pressioni dei compagni di squadra. La questione non è chiusa e l’Inter spera ancora perché a far propendere Vidal verso la partenza è il rapporto ormai ai minimi termini col tecnico Valverde.

(Sky Sport)