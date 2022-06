Vidal, tre opzioni per il futuro. “Buonuscita? L’Inter spera di abbassare la cifra e…”

Arturo Vidal lascerà l'Inter durante l'attuale finestra di calciomercato. E nelle ultime ore sembra prendere corpo anche l'opzione Boca Juniors. "Dopo i tentativi del Colo Colo, club cileno e la pista Flamengo, non ancora tramontata ma complicata per questioni economiche, si è aperta la possibilità dei Xeneizes. Anche in questo caso però, l'ostacolo potrebbe essere quello legato allo stipendio di Vidal, che all'Inter guadagna 6,5 milioni di euro, cifra difficilmente raggiungibile dal Boca Juniors e in generale da tutti i club sudamericani", spiega però calciomercato.com.