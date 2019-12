Cds – Inter-Vidal, una cattiva notizia rischia di rimandare la fumata bianca alla prossima estate

Da un lato Vidal preme per tornare in Italia, dall’altro Valverde che cerca di trattenere il cileno. Non sarà una trattativa semplice, ma l’Inter è intenzionata a regalare a Conte un importante rinforzo a centrocampo. Al momento il Barcellona temporeggia perché dall’infermeria arrivano cattive notizie che “potrebbero rischiare di rimandare la fumata bianca addirittura alla prossima estate“, sottolinea il Corriere dello Sport. “Questa lo scenario più gettonato, in Catalogna, in questo momento. Le ultime visite a cui è stato sottoposto il brasiliano Arthur Melo, infatti, confermano che i problemi al pube che soffre da tempo non sono stati ancora risolti e che ci vorranno almeno altre tre settimane prima di rivederlo in campo. Con Carles Aleñà appena ceduto in prestito al Betis, pertanto, a Valverde, senza contare lo stesso Vidal, rimangono a disposizione appena quattro centrocampisti: Rakitic, Busquets, De Jong e Sergi Roberto, che ultimamente sta facendo meglio nella posizione di cursore di fascia. Di qui l’idea di trattenere il cileno fino al termine della stagione. Poi, in estate, il Barça avrà tutto l’interesse di trattare per un calciatore che, dodici mesi dopo, arriverà a scadenza“.

(Corriere dello Sport)