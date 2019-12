Repubblica – Mercato, Vidal-Inter si fa per un motivo. Sul vice-Lukaku e l’esterno…

Non è un mistero che l’obiettivo principale dell’Inter in questa sessione di mercato sia Arturo Vidal. Secondo quanto riporta Repubblica, il centrocampista cileno già da due mesi ha deciso di lasciare il Barcellona “dove non si sente fondamentale, per riabbracciare Antonio Conte che gli darebbe un ruolo molto più centrale all’interno del gruppo nerazzurro. Al netto delle scaramucce con i blaugrana, che ora dicono di volerlo tenere, l’affare dovrebbe andare in porto perché conviene a tutti i protagonisti”, si legge sul quotidiano. “L’Inter poi cercherà un vice-Lukaku. Il primo obiettivo è Giroud. Sullo sfondo resta sempre Llorente, già sondato in estate dopo la fumata nera su Dzeko. Ma l’arrivo dello spagnolo è legato alla destinazione che sceglierà Politano. Possibile rinforzo anche sulle fasce: il Chelsea non molla Marcos Alonso, così potrebbe anticipare il suo trasferimento in nerazzurro Darmian“.

(Repubblica)