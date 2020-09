Arturo Vidal non ha perso tempo: il centrocampista cileno, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime due stagioni (con opzione per la terza), si è subito unito al resto del gruppo ad Appiano Gentile, dove ha potuto riabbracciare il suo ex allenatore Antonio Conte e il suo compagno di Nazionale Alexis Sanchez.