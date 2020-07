Vidal: “Voglio continuare a essere importante nel Barcellona. Ho 33 anni e devo vivere…”

In una lunga intervista rilasciata a Win Sport Tv, Arturo Vidal parla del suo futuro. Il centrocampista assicura che la sua intenzione è di continuare a vestire la maglia del Barcellona: “Voglio continuare a essere importante nel Barcellona. Mi sono guadagnato l’affetto delle persone con il lavoro, con la fatica, giocando bene e segnando. E quando sei da una parte e la gente ti ama così, devi restare lì e divertirti il ​​più possibile. Con Quique Setien abbiamo lavorato poco, c’è stato un cambiamento molto brusco, devi adattarti e quando la stagione è finita, scegliere bene il percorso del Barcellona, ​​perché il club deve sempre combattere per vincere per dimostrare che è il migliore al mondo. Giocare in una squadra colombiana? Seguo il calcio colombiano, mi piace e in più ora ho la mia ragazza che è colombiana. Se mai dovesse succedere, sarebbe spettacolare, ma ho 33 anni e devo vivere giorno per giorno. Giocare nel Cali, in una delle squadre più forti, sarebbe spettacolare“.

(adnradio)