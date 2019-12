Vidal, è arrivata la mossa che serviva all’Inter. CdS: “E’ probabile che Arturo e Conte…”

“Vidal strappa. E denuncia il Barcellona per il presunto mancato pagamento di 2,4 milioni di bonus, che secondo il centrocampista cileno gli spettavano e che invece non ha percepito. L’incartamento è arrivato alla Commissione mista della LFP e dell’AFE, il sindacato calciatori spagnolo. Il Barça si difende appellandosi ad una errata interpretazione del contratto da parte del giocatore e la questione affonda anche nei meandri di balletti percentuali e cavilli. Era la mossa che serviva all’Inter per aprire il fronte”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime vicende relative ad Arturo Vidal che ha denunciato il Barcellona per premi non pagati risalenti alla scorsa stagione: l’ex Juve ha forzato la mano, dando il segnale che l’Inter si aspettava ma ora è c’è da trovare l’accordo con il Barcellona.

