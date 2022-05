Vidal verso l’addio all’Inter: l’impatto sui conti tra cessione e risoluzione

“L’unica cosa che posso dire è che da Milano me ne andrò”, parola di Arturo Vidal. Ecco l’impatto sui conti dell’Inter

Alessandro Cosattini

“L’unica cosa che posso dire è che da Milano me ne andrò”. Parola di Arturo Vidal, che in queste ore è intervenuto ai microfoni del quotidiano La Tercera a proposito del suo futuro. Come impatterà il suo addio sul bilancio dell’Inter? Ricordiamo che Vidal ha un contratto anche per la stagione 2022/23 e le cifre salirebbero anche nella prossima annata.

Ecco quanto svelato da calcioefinanza.it: “Partendo dall’ipotesi di una cessione, ricordiamo che attualmente il contratto di Vidal è in scadenza al 30 giugno del 2023. Il calciatore ha un costo storico di 2,250 milioni di euro – cifra versata al Barcellona per il suo acquisto – e al 30 giugno 2022 il suo valore a bilancio sarà pari a 750mila euro. Questa la cifra che dovrebbe incassare il club nerazzurro per non fare registrare una minusvalenza.

In più, l’Inter andrebbe a risparmiare sullo stipendio del giocatore, che secondo indiscrezioni di stampa dovrebbe salire addirittura a 9,5 milioni di euro netti nella prossima stagione. Il risparmio – al lordo, considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita – sarebbe pari dunque a 12,45 milioni di euro circa sul bilancio 2022/23.

Un po’ più complicato il tema della risoluzione del contratto. Secondo la stampa sportiva, infatti, Vidal avrebbe diritto a una buonuscita da 4 milioni di euro in caso di termine anticipato del rapporto di lavoro, cifra che potrebbe essere caricata sul bilancio 2021/22 e che al lordo si traduce in 5,24 milioni di euro, da sommare allo stipendio già percepito dal cileno, pari a 6,5 milioni netti (8,52 milioni lordi). A questo costo si aggiungerebbe una svalutazione per 750mila euro, mentre per la prossima stagione – bilancio 2022/23 – rimarrebbe il risparmio di 12,45 milioni di euro sull’ingaggio”, si legge.

(Fonte: Calcio e Finanza)