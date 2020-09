Vidal, jolly per il centrocampo di Conte. Da trequartista a mezzala: come può cambiare l’Inter

Voluto fortemente da Conte, ieri è arrivato Vidal. Il cileno, dopo la giornata di visite mediche e firma, oggi sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il tecnico è sicuro che l’ex Barça saprà dare un contributo importante alla causa nerazzurra.

“Che sia un centrocampista che timbra quanto o più di una punta è cosa nota: lo si era visto in Italia, se ne sono accorti in Baviera e poi in Catalogna. Proprio a Barcellona dopo gli extraterrestri Messi (61) e Suarez (37) è proprio Vidal il giocatore con più gol in Liga negli ultimi 2 anni. Riannodando la memoria, del triennio bianconero in mano a Conte resta la vertigine dei 40 gol totali. Oggi il suo mentore si accontenterebbe di molto meno, basta solo aumentare la produzione offensiva del centrocampo. Lo scorso anno il cileno ha segnato otto reti in campionato, il doppio dei suoi futuri compagni di reparto. Gagliardini, il più prolifico, si è fermato a 4, un gradino sotto Sensi, Brozovic e l’enigmatico Eriksen. In più Conte pensa a un reparto mobile, a una creatura cangiante col cileno come jolly: può fungere da trequartista-assaltatore partendo da dietro le punte, oppure arretrare di qualche metro e posizionarsi comodamente centrale in una mediana a due o da mezzala in una a tre. In attesa delle geometrie in campo, nel giorno 1 della sua vita nerazzurra ha già capito due cose: gli piace Milano e gli piace pure l’Inter”, si legge su La Gazzetta dello Sport.